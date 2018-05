Deadpool 2: Consigue desbancar a Los Vengadores 3 en el top taquillero mundial

La película 'Deadpool 2' consigue lo que parecía imposible. Desbancando a 'Los Vengadores 3' del top de taquilla de cine de los Estados Unidos en la jornada de viernes. Un gran logro que a buen seguro se extenderá hasta el fin de semana completo del 18 de mayo de 2018.

19 de mayo de 2018 - Alberto Rojo

La película de acción 'Deadpool 2' consigue un gran resultado dentro de la taquilla de cine de los Estados Unidos en su primer viernes. Con 53,3 millones de dólares de parcial. Una gran cifra de cara a lo que acontecerá en el fin de semana completo.



'Los Vengadores 3' se queda en el segundo puesto del top de viernes en los Estados Unidos. Con 7,2 millones de dólares de ingresos. Y un brutal acumulado de más de 573,6 millones de dólares.



'Book Club', uno de los estrenos de cine de la semana, debuta en el tercer lugar con 4,7 millones de dólares de ingresos.



'Life of the Party' se queda en el cuarto puesto en el ranking de taquilla de cine de los Estados Unidos en el parcial de viernes. Gracias a un parcial de 2,2 millones de dólares. Con 25,5 millones de dólares de acumulado.



'Breaking IN' cierra el top 5 con 1,9 millones de dólares de parcial y un total acumulado de 24,1 millones de dólares.