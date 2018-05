Deadpool 2: Consigue arrasar con Los Vengadores 3 en la taquilla de cine USA en su estreno

La película 'Deadpool 2' se sitúa en lo más alto del ranking de taquilla en los Estados Unidos. Desbancando a 'Los Vengadores 3', superproducción de Marvel de gran impacto en el box office mundial.

20 de mayo de 2018 - Mark Silverman

El filme 'Deadpool 2' consigue 125 millones de dólares en el ranking de taquilla en los Estados Unidos en su fin de semana de estreno. Arrasando en las cifras globales, y más aún si tenemos en cuenta que la película se ubicaba como una producción no destinada a menores de 17 años.



'Los Vengadores 3' se queda ahora en el segundo puesto de ingresos en los Estados Unidos. Con un parcial de 28,6 millones de dólares de ingresos y un total verdaderamente arrollador de 595,1 millones de dólares.



Otro estreno de la semana, 'Book Club', se queda en el tercer puesto del top con 12,5 millones de dólares de ingresos. Seguida por 'LIfe of the Party', con 7,7 millones de dólares de ingresos parciales y un total acumulado de 31,1 millones de dólares.



'Breaking In' se ubica ahora en el quinto lugar, perdiendo dos puestos desde la semana. Con 6,4 millones de dólares. Su total asciende ya a 28,7 millones de dólares de ingresos.



'Show Dogs' se queda en el sexto puesto de ingresos del top taquillero de los Estados Unidos. Con 6,1 millones de dólares de parcial.



'Overboard' se ubica en el séptimo puesto de ingresos en el top taquillero en los Estados Unidos. Con 4,7 millones de dólares y un total acumulado de 36,9 millones de dólares de acumulado.