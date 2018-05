John Wick 3: Se revela el reparto completo de la película

La película 'John Wick 3' se sitúa como una de las cintas de acción más llamativas de los próximos meses. Ahora además conocemos el reparto principal al completo. Contando con interesantes novedades como por ejemplo Angelica Huston.

21 de mayo de 2018 - Alberto Rojo

El llamativo reparto principal de la película John Wick 3 incluye interesantes nombres. Como por ejemplo el de Angelica Huston. Quien llega tras la confirmación de Halle Berry para el ambicioso filme de acción que se estrenará en cines en el año 2019.



Otros de los nombres son Asia Kate Dillon (Orange is the New Black) Mark Dacascos (Agentes de S.H.I.E.L.D.) y Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine Nine). Además las estrellas de 'The Raid'., The Raid Yayan Ruhian y Cecep Arif Rahman, también se suman al elenco en el papel de asesinos profesionales.





Al parecer el reparto de asesinos profesionales aumenta entrega a entrega. Algo a tener en cuenta si recordamos el argumento de la segunda película estrenada en la pasada temporada, también con gran éxito.



Recordemos también que McShane y Lance Reddick estarán de vuelta para la acción.



La primera sinopsis de la película de acción 'John Wick 3' llega así: John Wick (Keanu Reeves) está prófugo por dos razones ... le persiguen por un contrato global de 14 millones de dólares a cambio de su vida vida, y por romper una regla central: quitar la vida en los terrenos de Continental. La víctima era un miembro de la Mesa Suprema que ordenó un contrato abierto por su vida.



John ya debería haber sido ejecutado, excepto que el gerente de Continental, Winston, le ha otorgado un período de gracia de una hora antes de ser "Excomulgado", la membresía revocada, prohibido el acceso a todos los servicios y aislado de otros miembros.