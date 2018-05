Wonder Woman 2: Gal Gadot abandona el traje clásico del personaje para la secuela

La película 'Wonder Woman 2' es uno de los proyectos más esperanzadores del hasta ahora disperso universo cinematográfico DC. Contando con la actriz Gal Gadot al frente del papel principal. Una secuela en la que iría ataviada con un nuevo traje que dejaría atrás el clásico portado en dos filmes.

22 de mayo de 2018 - Mark Silverman

El argumento de la película 'Wonder Woman 2' marcará un cambio notable dentro del aspecto del personaje interpretado por Gal Gadot. Actualizando su indumentaria para un filme que se ambientará en plena Guerra Fría, en los años setenta del siglo pasado.



El cambio de atuendo también está relacionado con las próximas campañas de marketing para el lanzamiento de productos derivados del filme. Sin embargo el giro en su nuevo traje podría ser temporal, puesto que tanto en 'Wonder Woman' (ambientada a principios de siglo XX) y en 'La Liga de la Justicia' (época contemporánea) era el mismo.



El rodaje de 'Wonder Woman 2' arrancará en junio. Contando con un notable adelanto respecto a las primeras previsiones del estudio. Con su estreno en cines previsto para el 1 de noviembre de 2019, la película 'Wonder Woman 2' se ubica ya como una de las producciones de mayor interés para el próximo año.



El argumento de la película 'Wonder Woman' se presentaba así: Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.