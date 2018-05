Men In Black 4: Liam Neeson podría sumarse al reparto principal

El actor Liam Neeson podría ser una de las incorporaciones al elenco principal de la película 'Men In Black 4'. Una cinta que se presenta a priori como spinoff de la popular saga de ciencia ficción.

23 de mayo de 2018 - Mark Silverman

Liam Neeson continuaría en el cine de acción con su incorporación al reparto principal de 'Men In Black 4' (título provisional si tenemos en cuenta que estamos ante lo que se anuncia desde hace tiempo como un spinoff



Otros dos nombres que figuran en el elenco -oficiosamente al menos- son los de Chris Hemsworth y Tessa Thomson (ambos han compartido pantalla en 'Thor 3 Ragnarok' de Marvel.



Por ahora la película Men in Black 4 se presenta como un reinicio. Con un reparto totalmente nuevo, salvo los habituales cameos a modo de nexo con la saga anterior. Si hace unas semanas se especulaba con un elenco femenino al frente de la trama, ahora en cambio se sitúa a Chris Hemsworth como principal candidato para el puesto antes ocupado por Will Smith.



Queda por ver si Smith tendrá cierta presencia en el filme, o como sucediera con la secuela de Independence Day 2 simplemente se le eliminará de un plumazo.



Uno de los titulares que también surgieron alrededor del proyecto era el que situaba a la saga Infiltrados en Clase (con Channing Tatum y Jonah Hill como protagonista).



Por ahora no hay fecha para 'Men In Black 4', pero su rodaje podría arrancar antes de finales del próximo verano.