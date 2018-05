Terminator Génesis: Emilia Clarke fue feliz con su fracaso en taquilla

La película 'Terminator Génesis' es uno de los filmes más denostados dentro de las adaptaciones de la saga Terminator a lo largo de los últimos años. La actriz Emilia Clarke llegó para dar vida a una nueva Sarah Connor.

23 de mayo de 2018 - Mark Silverman

Emilia Clarke ha admitido que estaba realmente "aliviada" cuando Terminator Génesis tuvo un bajo rendimiento en la taquilla.



La quinta película de Terminator en fue diseñada para reiniciar la franquicia y preparar el escenario para dos secuelas más.



El estudio ahora está avanzando con una sexta película de Terminator sin título que servirá como secuela directa de Terminator 1 y 2 dirigidas por James Cameron.



En una entrevista con Vanity Fair para promocionar la película 'Star Wars Han Solo', Clarke admitió que estaba "aliviada" cuando se enteró de que no tendría que regresar para ninguna secuela de Génisis. Clarke había trabajado con el director Alan Taylor en 'Juego de Tronos' antes de reunirse con él en 'Terminator Génesis', pero admitió ante VF que Taylor "se comió y mordió Terminator. Él no era el director que yo recordaba. No pasó un buen momento".



El argumento de 'Terminator Génesis' se presenta así: John Connor llegará hasta la actualidad viajando atrás del tiempo para preparar a los ejércitos del mundo de cara a la inminente rebelión de Skynet, dando así por imposible, de un modo u otro, poder parar el inevitable destino del mundo. Y así conseguir al menos tratar de mitigar las pérdidas.



Además, Skynet también puede enviar tropas a través del tiempo. Con lo que el campo de batalla se trasladaría por completo a la actualidad, donde multitud de máquinas lucharían contra los nuevos adeptos de John Connor.