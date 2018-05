Bloodshot: Eiza González se suma al reparto principal junto a Vin Diesel

La película 'Bloodshot' cuenta con Vin Diesel como protagonista. Ahora además la actriz Eiza González también se une al proyecto junto con Michael Sheen.

24 de mayo de 2018 - Alberto Rojo

Vin Diesel protagonizará la película 'Bloodshot', en la que da vida a Angelo Mortalli, un despiadado asesino de la mafia que es sometido por la fuerza a un programa experimental que lo deja con una fuerza sobrehumana y habilidades curativas.



Junto a Vin Diesel, en el papel principal, estarán Eiza Gonzalez (Baby Driver, Alita: Battle Angel), Michael Sheen (Underworld, Tron: Legacy) y Sam Heughan (Outlander, The Spy Who Dumped Me).



Eiza Gonzalez llegó recientemente hasta nuestros cines con la cinta 'Baby Driver'. Además también pudimos verla en la serie de televisión 'Abierto hasta el amanecer', basado en el popular argumento del largometraje dirigido por Robert Rodriguez.



Por ahora 'Bloodshot' se encuadra como un largometraje sin censura, calificado R, es decir, no apto a menores de 17 años.