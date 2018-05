Morgan Freeman acusado de abusos sexuales por ocho mujeres

El nombre del actor Morgan Freeman se suma a la lista de acusados por abusos y acoso sexual en Hollywood. Concretamente ocho mujeres se han unido para emitir un comunicado de acusación contra el veterano actor estadounidense.

25 de mayo de 2018 - Mark Silverman

El actor Morgan Freeman, a los 80 años de edad, tiene un problema más grande de su vida. Hace unas horas ocho mujeres han denunciado en CNN que fueron abusadas sexualmente o víctimas de un comportamiento inapropiado por parte del veterano actor.



Otras ocho reconocieron además haber sido testigos de dichas acciones reprobables.



Chloe Melas, coautora del artículo publicado que anuncia la denuncia, comenzó a investigar al ganador del Oscar cuando se sintió víctima de su conducta. Una investigación que se arrancó hace más de un año, reconoció haber sufrido acoso por parte del actor. Acusaciones que también han llegado desde varias compañeras de producción de sus últimos trabajos.



Tras la publicación del citado artículo Morgan Freeman declaró a los medios y en las redes sociales: "Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haga que alguien se sienta incómodo. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómodo o que le haya faltado el respeto. Esa nunca fue mi intención".



Todo el mismo día en el que Harvey Weinstein podría ingresar en prisión en Nueva York.