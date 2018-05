Venom: Woody Harrelson afirma tener más presencia en la secuela

La película 'Venom' es una de las producciones más llamativa dentro del género de cómic. Contando con Woody Harrelson en uno de los papeles del filme. El actor adelanta que no cuenta con un papel de excesivo calado, si bien también adelanta que en la secuela tendrá más escenas.

26 de mayo de 2018 - Mark Silverman

Woody Harrelson estrena ahora la película 'Star Wars Han Solo'. Contando además con presencia dentro de 'Venom', enésima adaptación de cómic en llegar a las pantallas de todo el mundo durante la temporada en curso.



Herrelson comparte pantalla con Tom Hardy, protagonista del filme. Además también adelantó unas pinceladas de su papel. Aclarando que no tendrá excesiva presencia en el primer capítulo de la saga. Si bien ya en la secuela (aún no anunciada oficialmente pero sí esperada por el desarrollo del universo Marvel) estará "mucho más presente". Un detalle que puede ir adelantando las pautas generales de la franquicia en el futuro de la misma.



Una película que se encuadra en el universo cinematográfico Marvel. Pero sin embargo no forma parte de su línea principal. Con un anunciado "cameo" de Tom Holland en el rol de Peter Parker. Si bien por ahora no se espera poder ver el enfrentamiento entre Spiderman y Venom en la gran pantalla... al menos no a corto plazo.



El estreno en cines de la película 'Venom' está marcado para el 5 de octubre. Es decir, dentro de uno de los años con mayor índice de producciones de cómic de los últimos tiempos.