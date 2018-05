Star Wars Han Solo: Se confirma como el peor estreno de la nueva saga de películas

La película 'Star Wars Han Solo' llegó a los cines de todo el mundo el pasado fin de semana. Con lo que ya van llegando los primeros recuentos de taquilla. Lo que marca un mal arranque dentro del nuevo universo Star Wars bajo el control de Disney tras la compra de LucasFilm.

29 de mayo de 2018 - Alberto Rojo

El estreno en cines de la película href="https://www.elmulticine.com/peliculas_listado2.php?orden=32337">Star Wars Han Solo no está siendo nada bueno. O al menos no tanto como cabría esperar desde el estudio.



A día de hoy su primer fin de semana se ubica como el peor de toda la saga desde el comienzo de su andadura bajo Disney. Es decir, desde el estreno de 'Star Wars Episodio 7'. Contando con varios títulos estrenados como por ejemplo 'Star Wars Rogue One' (película situada como el primer spinoff de la franquicia a día de hoy).



Su estreno en los Estados Unidos ya quedó bastante mermado desde el arranque contando con un viernes sumamente flojo. Tal vez también a causa de un agravamiento de una época mermada de manera sistemática en los últimos años.



Con todo la cinta dirigida por Ron Howard se sitúa como un referente para el futuro de las franquicias independientes dentro del universo Star Wars. Todo cuando se sigue hablando de la siguiente trilogía, ya alejada de la trama de Han Solo, Leia o Luke Skywalker respectivamente.