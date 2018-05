Spawn: Jamie Foxx confirmado para protagonizar la película

El actor Jamie Foxx acaba de ser confirmado para protagonizar la nueva versión cinematográfica del cómic 'Spawn'. Cinco años después de que se hablara por primera vez del filme, ahora el actor estará bajo la dirección de Todd McFarlane.

30 de mayo de 2018 - David Ackerman

Desde el año 2013, en el cual llegaron los primeros detalles sobre una posible revisión de Spawn, no habían llegado noticias al respecto. Ahora además es el actor que sonó por aquel entonces, Jamie Foxx, quien protagonizará el filme.



Dirigido por Todd McFarlane, se sitúa como una cinta con un presupuesto sumamente reducido -al menos para lo que es Hollywood-, contando con algo más de diez millones de dólares.



Sumando este supuesto al de que se tratará de una película sin censura, todo apunta hacia la intención del estudio de seguir los pasos de 'Deadpool'.



Según el director Todd McFarlane, la cinta nos presentará a un protagonista ya dentro de la acción, evitando cualquier reinicio -tal y como viene siendo habitual en las últimas adaptaciones de cómic-. También matizó que será un tipo de pocas palabras "Las películas más aterradoras cuentan con protagonistas que no hablan. No es la idea de hacer una especie de Capitán América, es acercarse más al trabajo de John Carpenter o Hitchcock.



"Este no es un hombre con traje de goma, no es un héroe el que vendrá a salvar a la damisela. No es nada de eso. Al final de la película, espero que el público diga tampoco, ¿es esto un fantasma que se convierte en un hombre, o es un hombre que se convierte en un fantasma?" comentó el director.