Top Gun 2: Primera imagen oficial con Tom Cruise como protagonista

El actor Tom Cruise se enfunda de nuevo el mono de piloto de combate de la ya saga Top Gun dentro del inicio del rodaje de 'Top Gun 2'. Ahora podemos ver la primera imagen desde el set de filmación.

2 de junio de 2018 - David Ackerman

Os ofreceos la primera imagen de la película 'Top Gun 2'. Con el actor Tom Cruise ya enfundado en su mono de piloto de combate, y con su aeronave a la vista. Una esperada secuela cuyo argumento sigue siendo una incógnita, pero varias décadas después, siguiendo así la trama principal de otros "retornos gloriosos" del cine de acción.



No olvidemos que el actor Tom Cruise, protagonista, acaba de finalizar el proceso de rodaje de la película 'Misión Imposible 6', otra saga de acción que encabeza.



El estreno en cines de 'Top Gun 2' se sitúa para el próximo 19 de julio del año 2019.



La actriz Kelly Mcgillis también estará en el reparto de la secuela. Recordemos que en el primer filme dio vida al "interés amoroso" del personaje de Cruise.



Tom Cruise ofreció recientemente algunos detalles del filme. Como por ejemplo el "no regreso" de Goose. En el citado encuentro con los medios apuntó: "Goose no estará de vuelta, lo siento". Queda por ver el momento en el que la producción de 'Top Gun 2' se ponga en marcha. Con Tom Cruise reavivando gran cantidad de sus personajes de mayor impacto durante las últimas décadas.