La Lego película 2: Primer cartel de la esperada secuela

Llega un nuevo cartel de la película 'La Lego Película 2'. Continuación de una de las producciones más exitosas dentro del género de animación. Ahora con más personajes del mundo de la fantasía.

5 de junio de 2018 - Mark Silverman

Os ofrecemos el primer cartel oficial de la película 'La Lego película 2', la esperada secuela va dando sus primeros pasos.



Contando además con el apoyo de Phil Lord y Christopher Miller, que escribieron y dirigieron la primera entrega de la saga. Además han sido los directores defenestrados por LucasFilm y despedidos del ahora casi fallido proyecto 'Star Wars Han Solo'.



En una declaración conjunta emitida por Phil Lord y Christopher Miller nos hablaron sobre el proyecto: "Nos entusiasma colaborar con Rob. Es un genio de la comedia, un sabio visual, y le hemos estado siguiendo durante años. Nadie trabaja más duramente que Rob, y su estética, combinada con su sentido del humor, aporta una voz fuerte, única y reflexiva, con un toque apasionadamente friki, a este proyecto. La gente que le conoce no puede estar más de acuerdo."



Rob Schrab dirigió capítulos de las exitosas series de televisión como 'Community,' 'The Mindy Project' y 'Parks and Recreation'. También estuvo nominado a los premios Annie en el año 2007 por el guión de la producción de animación 'Monster House'.



La secuela también cuenta con nombres como Chris Pratt (actor de la película 'Guardianes de la Galaxia' así como del próximo estreno de 'Jurassic World') o Emma Stone (a quien vimos en 'The Amazing Spiderman 2' y en la oscarizada 'Birdman') dentro de su elenco de voces. Aunque tal vez ahora la lista de interesados en participar aumente de manera notable, dado el gran éxito de sus primera cinta.