Piratas del Caribe 6: Johnny Depp quedará fuera de la saga por sus problemas personales

El actor Johnny Depp fue el mejor pagado de Hollywood gracias a sus papeles en la saga Piratas del Caribe. Sin embargo varis decisiones desafortunadas le han ubicado en una verdadera cuerda floja para el estudio. Lo que le sitúa fuera de la trama principal de la sexta entrega.

5 de junio de 2018 - Mark Silverman

Jerry Bruckheimer, productor de la saga Piratas del Caribe, lo tiene totalmente claro acerca del futuro de la misma. Johnny Depp es imprescindible para hablar acerca del futuro de su argumento. Una opinión que sin lugar a dudas es una de las más controvertidas si tenemos en cuenta que Depp ya no seguirá en la saga por un gran cantidad de problemas personales.



Johnny Depp no pasa precisamente por sus mejores momentos tras abruptas rupturas sentimentales. Así como un gran número de problemas con el fisco de los Estados Unidos.



El primer argumento de la película se presenta así: "Johnny Depp regresa a la gran pantalla como el icónico y anti-héroe Jack Sparrow. La aventura nos muestra al Capitán Jack sintiendo los vientos de mala fortuna soplando fuertemente cuando los mortales marineros fantasmas, encabezados por el aterrador capitán Salazar (Javier Bardem), escapan del Triángulo del Diablo, dispuestos a matar a todos los piratas en el mar, especialmente a Jack.



La única esperanza de supervivencia de Jack reside en el legendario Tridente de Poseidón, pero para encontrarlo debe forjar una alianza incómoda con Carina Smyth (Kaya Scodelario), una brillante y hermosa experta en astronomía, y Henry (Brenton Thwaites), un joven y testarudo marinero en la Marina Real. Al timón de la Gaviota moribunda, su embarcación pequeña y destartalada, el capitán Jack no sólo busca revertir su reciente catástrofe de mala fortuna, sino salvar su vida del enemigo más formidable y malicioso que nunca haya enfrentado".