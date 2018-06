La Liga de la Justicia 2: Peter Jackson desmiente rumores con DC

La película 'La Liga de la Justicia 2' es uno de los proyectos más controvertidos dentro del universo cinematográfico DC. Sobre todo por los bajos resultados de la primera entrega. El nombre de Peter Jackson sonó con fuerza. Si bien en director neozelandés quiso quitar veracidad al titular.

7 de junio de 2018 - Mark Silverman

El célebre director Peter Jackson sonó con fuerza para situarse al frente de un proyecto de DC. Sin embargo el director carga con fuerza contra estos comentarios. Asignando a rumores infundados el que se sumara a un proyecto de estas características.



Peter Jackson reconoce que no sabe nada de cómics, no le interesa y jamás estuvo en su mente ponerse al cargo de una de ellas. Palabras textuales del neozelandés de cara al futuro de 'La Liga de la Justicia 2'. Una película que continúa huérfana de equipo técnico tras el desastre que supuso la primera película.



El argumento de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.