Jurassic World 2: Encabeza los estrenos de cine del fin de semana

Los estrenos de cine del fin de semana llegan con una gran superproducción de Hollywood: 'Jurassic World 2'. Contando con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard al frente del reparto principal. Una esperada secuela que llega con altas pretensiones en taquilla.

9 de junio de 2018 - David Ackerman

El argumento de la película 'Jurassic World 2' se presenta así: Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han vagado libremente durante años tras de la desaparición del parque temático "Jurassic World".



Claire Dearing, ex gerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización dedicada a proteger a los dinosaurios. Para ayudar con su causa, Claire ha reclutado a Owen Grady, el ex entrenador de dinosaurios que trabajó en el parque, para evitar la extinción de los dinosaurios...



Un estreno que llega con fuerza gracias al gran interés generado por la popular saga creada en el cine por el cineasta Steven Spielberg.



El terror y el suspense de The Strangers: Prey at Night, también se estrena ahora en nuestras pantallas. El viaje por carretera de una familia toma un giro peligroso cuando llegan a un parque caravanas aislado para quedarse con unos parientes y lo encuentran misteriosamente desierto. Bajo el manto de la oscuridad, tres psicópatas enmascarados los visitan.