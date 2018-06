John Lasseter abandonará Disney Pixar a finales de año

Uno de los padres del nuevo cine de animación y confundador de Disney Pixar, John Lasseter, se ve fuera del estudio que ayudó a levantar. Se confirma su salida a finales del presente año, quedando fuera de todos los cargos en el estudio. Su papel sería meramente consultivo.

9 de junio de 2018 - David Ackerman

John Lasseter oficialmente saldrá de sus principales puestos en Pixar y Disney a finales de 2018. El ex animador fue uno de los empleados fundadores de Pixar, ayudando a evolucionar la compañía de una empresa de informática a un estudio de animación. Además dirigió los títulos más emblemáticos del sello como son Toy Story, Bichos y Toy Story 2. Lasseter continuó supervisando a Pixar a medida que crecía el estudio, así como la adquisición por parte de Disney. En el año 2006 Lasseter fue nombrado director creativo de Pixar y Disney Animation Studios, supervisando la revitalización de el último contando con novedosos títulos como 'Rompe Ralph' ejerciendo como productor.



Sin embargo, el año saltó a los titulares una presunta conducta indebida de Lasseter con varios empleados. Lo que le situó en el foco de limpieza en Hollywood a raíz del origen del movimiento "Me Too". Algo que le situó fuera de la primera línea del estudio.



Tanto es así que Disney anunció su salida del estudio a finales del presente año 2018. Contando con él únicamente a título consultivo.



John Lasseter se muestra agradecido por lo recibido y vivido en los últimos años de su carrera profesional dentro de Disney Pixar. Además también valora positivamente el poder "tener unos meses de reflexión".