The Batman: Ben Affleck no estará en la película situada como un reinicio

La película 'The Batman' sigue siendo una verdadera incógnita en el futuro del universo cinematográfico DC. Contando con Matt Reeves como director. Si bien Ben Affleck ya no estará dentro del reparto principal en el papel de protagonista.

11 de junio de 2018 - David Ackerman

Se están dando muchos cambios dentro del futuro de DC en el cine. Ahora además la película 'The Batman' se ubica como un reinicio de la saga monográfica.



Una película que ya no contaría con Ben Affleck en el papel protagonista. Algo que se llevaba especulando desde hace varios meses. Sobre todo por la mala aceptación del actor en el papel de Batman en la gran pantalla.



La nueva versión de 'Batman' está situada ahora como un reinicio del personaje. Con un nuevo actor que nos ofrecería una línea argumental diferente a la descrita hasta ahora.



Al parecer la película 'The Batman' tendría una línea temporal diferente a lo mostrado anteriormente en las cintas de DC incluyendo 'Batman Vs Superman'. Con lo que se daría un giro al planteamiento de otros universos de cómic. Mostrándonos a un Batman más joven, es decir, otro actor al frente del personaje. Y de paso en una época en la que buena parte de los personajes que ahora conocemos en cintas como 'La Liga de la Justicia' serían reemplazados.



Incluyendo una nueva versión de Joker, contando con la salida de Jared Leto al frente del personaje principal del villano de cómic.



Mientras tanto la cuenta atrás para el estreno de 'La Liga de la Justicia' sigue adelante, con un reparto plagado de estrellas de Hollywood, y sirviendo como pieza de engranaje con el resto del universo.