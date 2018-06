La Liga de la Justicia: El guión de la película se cambió en varias ocasiones antes de Joss Whedon

La película 'La Liga de la Justicia' fue un sonado fracaso dentro de las adaptaciones de cómic. Críticas muy negativas además de unas cifras de taquilla por debajo de lo esperado. Muchos achacaron a Joss Whedon el terrible fiasco. Si bien su llegada fue únicamente la guinda del pastel. Puesto que el estudio había reescrito el guión en innumerables ocasiones.

12 de junio de 2018 - David Ackerman

El guión de la Liga de la Justicia comenzó mucho antes de que Joss Whedon asumiera el cargo de director. Algo que da un nuevo giro dentro del nefasto proyecto. Con menos de 650 millones de dólares de ingresos en taquilla en todo el mundo, la producción se quedó a aproximadamente la mitad de lo esperado.



El estudio realizó varias alteraciones al guión. Todo con tal de poder escapar de las críticas recibidas por la cinta 'Batman Vs Superman', también dirigida por Zack Snyder (directo que, en un principio, también se encargó de la dirección de 'La Liga de la Justicia'.



Los cambios en el guión no fueron del agrado de Zack Snyder. Quien no veía en absoluto correcta la intromisión del estudio dentro del desarrollo general. Lo que a la postre motivó su salida fulminante del universo cinematográfico DC (hasta el día de hoy).



Unos cambios que también han repercutido en la salida de Geoff Johns como director de DC Studios, es decir, la división de Warner para la adaptación de cómics a la gran pantalla.