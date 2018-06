The Nun: Escalofriante primer tráiler del spinoff de James Wan

Llega el primer tráiler de la película 'The Nun', contando con las primeras escenas del spinoff de la saga The Conjuring. Un potente tráiler que adelanta uno de los estrenos de mayor impacto en el género de terror.

13 de junio de 2018 - David Ackerman

Estrenamos el primer tráiler de la película de terror 'The Nun', con el tétrico espectro de la monja sobre el que gira el argumento y del que derivan también varias tramas de la saga 'The Conjuring'.



El argumento de la película 'The Nun' se presenta así: Cuando una joven monja en una abadía de clausura en Rumanía se suicida, un sacerdote con un pasado poseído y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden. Arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus almas, se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de la misma monja demoníaca que anteriormente ya horrorizó a la audiencia en 'Expediente Warren: El Caso Enfield', donde la abadía se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados.



El realizador James Wan, director de los éxitos que han batido récords 'Expediente Warren: The Conjuring' y 'Expediente Warren: El Caso Enfield', explora otro rincón oscuro de ese universo con 'THE NUN' de New Line Cinema. Encabezado por el galardonado director Corin Hardy ('The Hollow'), este nuevo festival de miedo ha comenzado su producción con localización en Rumanía. Será producida por Wan con su productora Atomic Monster, junto con Peter Safran, que ha producido todas las películas de la franquicia 'The Conjuring'. El estreno de 'THE NUN' está previsto para el 13 de julio de 2018.



'The Nun' está protagonizada por el actor nominado a un Oscar, Demian Bichir ('Una vida mejor') como el Padre Burke, Taissa Farmiga ('American Horror Story' en TV) como la Hermana Irene, Jonas Bloquet ('Elle') como Frenchie, el habitante local del pueblo, Charlotte Hope ('Juego de Tronos' en TV) como la Hermana Victoria en la abadía, Ingrid Bisu ('Toni Erdmann') como la Hermana Oana, y Bonnie Aarons, repitiendo su papel en 'Expediente Warren: El Caso Enfield', en el papel que da título a la película.