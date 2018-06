Wonder Woman 2: Primera imagen de Chris Pine en la secuela de DC

Llega la primera imagen oficial de la película 'Wonder Woman 2', contando con el actor Chris Pine en el papel de Steve Trevor. Un más que esperado retorno al "ochentero" argumento de la secuela de DC dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot.

14 de junio de 2018 - Mark Silverman

La película 'Wonder Woman 2' tiene su rodaje en marcha desde hace varias semanas. Contando con Chris Pine en su metraje principal. Ahora además podemos verle en la primera imagen oficial de la producción dirigida por la cineasta Patty Jenkins.



Como podemos ver el aspecto no podía ser más "ochentero", tanto por el atuendo de Chris Pine como del resto de actores o extras que aparecen en la instantánea de la cinta protagonizada por Gal Gadot.



Algo que disuelve la posibilidad de que la presencia de Pine en el argumento sea un mero flashback o cameo, tal y como se especuló dado el modo en el que acabó la trama de la primera película.



El argumento de la primera película 'Wonder Woman' se presentaba así:



Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.