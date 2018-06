Wonder Woman 2: Primera imagen de Gal Gadot con el traje de acción

Llega la primera imagen oficial de Wonder Woman con su traje de acción dentro de la secuela dirigida por Patty Jenkins. Cinta que lleva varias jornadas de rodaje con sus protagonistas. Contando con Gal Gadot de vuelta, así como con Chris Pine en el papel de Steve Trevor.

16 de junio de 2018 - Mark Silverman

La película 'Wonder Woman 2' tiene su rodaje en marcha desde hace varias semanas. Y ahora podemos ver la primera imagen de su protagonista, la actriz Gal Gadot, con su traje de acción. La versión clásica y a la espera de ver los cambios anunciados por parte del estudio.



Un traje que debutó dentro del metraje de 'Batman Vs Superman', y que después llegó en títulos como 'Wonder Woman' (primera entrega de la saga monográfica), así como en 'La Liga de la Justicia'.



Wonder Woman, Diana Prince, está frente un escaparate plagado de pantallas en las cuales podemos ver algunos de los iconos más significativos de los años ochenta en la denominada cultura popular.



El argumento de la primera película 'Wonder Woman' se presentaba así:



Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.