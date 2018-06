La Liga de la Justicia: Zack Snyder finalizó la película completa antes de Joss Whedon

La película de acción de cómic 'La Liga de la Justicia' fue un fiasco de grandes proporciones si tenemos en cuenta lo acaecido en otras adaptaciones de cómic. Una cinta que pasó por manos de dos directores, Zack Snyder y Joss Whedon. Si bien el primero fue el que conformó un montaje completo.

17 de junio de 2018 - Mark Silverman

Desde fuentes del estudio, se confirmó que la película 'La Liga de la Justicia' tenía su metraje totalmente finalizado y montado por Zack Snyder antes de que el estudio decidiera dar un giro radical al mismo, expulsando a Snyder y contratando "in extremis" a Joss Whedon para encargarse de reeditar el filme, prácticamente de arriba abajo.



Un gran varapalo para el ímpetu de DC de cara a llevar adelante nuevos proyectos dentro de su segmento de grupo. Si bien obligado si tenemos en cuenta la fuerte apuesta del estudio por otras franquicias individuales que quedarían inconexas de no ser por la saga grupal.



Este titular deja abierta la posibilidad de poder ver "algún día" el montaje de Zack Snyder en la gran pantalla, o al menos en una distribución doméstica.



Mientras tanto el universo cinematográfico DC continúa con la cinta 'Wonder Woman 2' en plena fase de rodaje. Con la cineasta Paty Jenkins al frente de la dirección y Gal Gadot como protagonista.