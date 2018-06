Aquaman: Zack Snyder convenció a Amber Heard para aceptar el papel de Mera

La actriz Amber Heard es una de las protagonistas de la película 'Aquaman', dirigida por James Wan. Encabezando un elenco junto a Jason Momoa. Ahora además sabemos que fue el cineasta Zack Snyder quien la convenció para aceptar el papel de Mera dentro de la superproducción de DC.

18 de junio de 2018 - David Ackerman

La actriz Amber Heard no quiso saber nada de películas de cómic por pensar que se trataba de personajes femeninos débiles. "No quería ser una humilde damisela", comentó la actriz protagonista de la película 'Aquaman'.



Sin embargo Zack Snyder, director de 'La Liga de la Justicia', convenció a la actriz para que aceptara el papel de Mera. Uno de los de mayor relevancia dentro del futuro del universo cinematográfico DC.



El argumento principal de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas. El estreno de 'Aquaman' queda para el próximo año 2018.