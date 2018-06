Star Wars Episodio 9: La familia de Carrie Fisher no tiene datos sobre su presencia en la película

La presencia de la actriz Carrie Fisher como Leia en 'Star Wars Episodio 9' parece cada vez más remota. Ahora además la familia -y por lo tanto herederos de sus derechos de imagen- reconocen no tener datos acerca de su presencia en la película 'Star Wars Episodio 9'. Una producción cuyo rodaje comenzará en breves fechas.

18 de junio de 2018 - Mark Silverman

El estreno en cines de 'Star Wars Episodio 8' fue todo un éxito de taquilla y crítica. Situando además el noveno capítulo como uno de los de mayor interés dentro del universo Star Wars. Los familiares de Carrie Fisher reconocen no haber recibido noticias por parte del estudio de cara al desarrollo de Star Wars Episodio 9.



Recientemente surgió una petición de fans para que la actriz Meryl Streep reemplazara a la tristemente fallecida Carrie Fisher dentro del noveno filme de la saga espacial. Ahora bajo la dirección de JJ Abrams. Sin embargo Mark Hamill no ve en absoluto con buenos ojos esa iniciativa. La familia de Carrie Fisher, herederos de sus derechos de imagen y por lo tanto los responsables de firmar el retorno de la actriz de manera digital a la cinta, afirman no tener noticias por parte del estudio de cara a la inclusión en el noveno episodio (el final de la tercera trilogía).



El estreno en cines de la película 'Star Wars Episodio 9' queda para finales del próximo año 2019. Otro título del universo Star Wars, 'Star Wars Han Solo' , continúa en las carteleras de cine de todo el mundo. Sin embargo con poco éxito, o al menos una aceptación menor de lo esperado según las primeras expectativas.