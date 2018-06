John Lasseter ya tiene reemplazo en Disney Animation y Pixar

Jennifer Lee y Pete Docter son los elegidos para sustituir a John Lasseter al frente de Disney Animation y Pixar. Un cambio de relevancia dentro de la industria del entretenimiento que marca un antes y un después en algunas de las secciones más rentables del gigante del ratón Mickey.

20 de junio de 2018 - David Ackerman

Recientemente anunciamos que John Lasseter saldría de Pixar y Disney a finales de 2018. El ex animador fue uno de los empleados fundadores de Pixar, ayudando a evolucionar la compañía de una empresa de informática a un estudio de animación. Ahora además el estudio ya anunció los nombres de los elegidos para sustituirle en los puestos que quedan vacantes. Se trata de Jennifer Lee y Pete Docter. Ambos con amplia experiencia dentro de la industria del entretenimiento.



Recordemos que el motivo principal de sus salida gira en torno al escándalo de presuntos abusos sexuales y conducta inapropiada del creativo con varios integrantes de su personal. Lo que le situó en el foco de limpieza en Hollywood a raíz del origen del movimiento "Me Too". Algo que le situó fuera de la primera línea del estudio.



John Lasseter se muestra agradecido por lo recibido y vivido en los últimos años de su carrera profesional dentro de Disney Pixar. Además también valora positivamente el poder "tener unos meses de reflexión".



No se esperan grandes cambios a corto plazo en el rumbo del estudio. Lasseter continuará en labores de producción pero con bajo perfil público dentro de las diferentes actividades del mismo.



Mientras tanto Disney Pixar continuará con sus rentables franquicias en pantalla. Facturando miles de millones en la taquilla mundial, como por ejemplo con el último éxito estrenado, 'Los Increíbles 2'.