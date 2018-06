San Diego Comic Con 2018: Gal Gadot estará para promocionar Wonder Woman 2

Warner y DC siguen fieles a la San Diego Comic Con. Ahora en la edición de 2018 también estará presente con varios de sus proyectos. Entre ellos 'Wonder Woman 2', contando con la actriz Gal Gadot como referente principal.

21 de junio de 2018 - David Ackerman

La película de acción de cómic 'Wonder Woman 2' tiene su rodaje en marcha desde hace varias semanas. Contando con Gal Gadot al frente del personaje principal, Diana Prince (Wonder Woman). Gadot estará en San Diego para encabezar el panel de 'Wonder Woman 2' dentro de la promoción del filme dirigido por Patty Jenkins, dentro de una de las apariciones más esperadas dentro de la San Diego Comic Con 2018.



La saga Wonder Woman es una de las más exitosas dentro del género de adaptaciones de cómic y a día de hoy el principal referente para Warner y DC.



El argumento de la primera película 'Wonder Woman' se presentaba así:



Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.