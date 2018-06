Meg: Nuevo cartel con el mega tiburón que aterroriza el verano

Tras el gran éxito de 'Tiburón' de Steven Spielberg Hollywood suele recurrir a criaturas acuáticas que nos aterran cuando se aproxima el verano. Ahora es el turno de 'Meg', con un mega tiburón que pondrá las cosas muy complicadas a sus protagonistas. Como Jason Statham.

21 de junio de 2018 - Mark Silverman

Con la llegada del verano podemos ver un nuevo cartel del potente y esperado "thriller de mega-tiburones-terroríficos" 'Meg', contando con el actor Jason Statham como protagonista. Junto con él en el elenco encontramos a la actriz Li Bingbing. En las carteleras de cine en próximas fechas.



La dirección de la película 'Meg' (Megalodón) cuenta con Jon Turteltaub, quien planea poner en desarrollo una nueva saga. Siempre y cuando la taquilla acompañe adecuadamente. Tal y como todo parece indicar a juzgar por las primeras críticas.



Jason Statham está también en el reparto de la película 'Fast and Furious 7', 'Los Mercenarios' o 'Fast and Furious 8', sin olvidar otros títulos de acción como 'Blitz' o la saga 'Transporter'. Además también tiene a la vista el primer spinoff de la saga Fast and Furious junto a Dwayne Johnson.



El argumento de la película 'Meg' nos habla de un submarino de alta tecnología destinado a la investigación submarina recibe un brutal ataque de una gran criatura que se daba por extinguida. El submarino cae hasta lo más profundo del océano en una fosa del Pacífico, con su tripulación atrapada en su interior. Casi sin tiempo para nada, se recluta a un experto buceador de rescate, Jonas Taylor (interpretado por Jason Statham). Taylor es contratado por un oceanógrafo chino (Winston Chao), una acción que no cuenta con el parabién de su hija Suyin (interpretada a su vez por Li Bingbing). La amenaza se materializa en un gran Megalodón, un tiburón de la época prehistórica de casi 30 metros de longitud. Aunque lo que nadie sabe es que Taylor ya se había encontrado años antes con la misma criatura aterradora. El estreno cinematográfico de 'Meg' está situado en el 2 de marzo de 2018.