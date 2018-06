Los Vengadores 4: Primera imagen filtrada de Capitán América en la película de Marvel

El estreno en cines de la película 'Los Vengadores 4' se sitúa como uno de los títulos de mayor impacto en la cartelera del próximo año. Ahora podemos ver una nueva imagen de Capitán América, con Chris Evans como protagonista, dentro de la trama principal.

Por ahora Marvel sigue con la pretensión de estrenar en cines la película 'Viuda Negra' en el año 2020. Pero antes podremos ver al grupo de pesonajes de Marvel dentro de 'Los Vengadores 4'. Contando con la imagen filtrada de Capitán América, contando con Chris Evans como encargado de darle vida en la gran pantalla.





La película 'Los Vengadores 4' es uno de los proyectos más esperados dentro del universo cinematográfico Marvel. Situado en el calendario en el mes de mayo de 2018. Ahora llegan datos sobre el filme dirigido por Anthony y Joe Russo.



Posibles spoilers de LOS VENGADORES 4 La película inicia con la Milano (Guardianes de la Galaxia) llegando a Wakanda, de la nave bajan Tony y Nébula y se rencuentran con los sobrevivientes del enfrentamiento con Thanos. Luego, aparece el logo de Marvel Studios en fondo negro y este se desvanece haciendo alusión a los vengadores caídos en el argumento de la película 'Los Vengadores 3'.



Aparece la leyenda "un año después" y vemos a Thanos tranquilo y sólo mientras cosecha algo, haciendo alusión al cómic. Mientras tanto, en la Tierra vemos a un Tony convertido en el director de S.H.I.E.L.D . Tony pone a disposición de la tía May y de Harley (el niño de la película IRON MAN 3) un androide de la legión de hierro (los mismos de 'Los Vengadores 2'), ya que se siente culpable de la desaparición de Peter y porque la familia de este último desapareció tras el gran enfrentamiento.



El Capitán América junto con Viuda Negra y Máquina de Guerra van en busca de Ojo de Halcón , que se encuentra ahora en Japón cazando a sangre fría criaturas cambia forma (Skrulls) bajo el alias de Ronin. Aquí vemos el desastre que es Steve Rogers : ya que desde la batalla en Wakanda no tiene más ganas de pelear o vivir.



Thor , el Dr. Selvig y los sobrevivientes de Asgard van a un lugar en Noruega al que ellos conocían como Valhalla, en donde se establecen como colonia. En este lugar Thor tiene una visión en la que descubre que los desaparecidos por culpa de Thano s no están muertos, sino dentro de la gema del alma.



Thanos entra en la gema del alma para hablar con la pequeña Gamora, ahí se puede apreciar toda la gente desaparecida, pero todos están inmovilizados. La única que se mueve y habla es ella. Después de que Thanos termina de hablar y sale de la gema vemos que se encuentra la forma astral de Doctor Strange tratando de despertar y hacer reaccionar a sus compañeros que se encuentran dormidos. Logra despertar a todos y les revela esa única posibilidad que vio entre las más de 14 millones en la cual salían victoriosos.



De regreso en la tierra, se encuentran todos los héroes reunidos mientras Thor les habla de su visión, justo cuando llega Captain Marvel. Ella le comenta a los vengadores que puede localizar a Thanos para volver a enfrentarlo. Carol tiene una charla con el Capitán América y vuelve a motivarlo para que pueda vengar a sus amigos. Steve Rogers recapacita, se afeita y se pone el traje que utilizó en la primera película de 'Los Vengadores', es aquí cuando Tony Stark le devuelve su escudo de vibranium.



Los vengadores se encuentran con Scott y Hank Pym y este les da a 6 de ellos unos brazaletes cuánticos para que puedan tomar las gemas y resguardarlas. Como sabemos, un ser humano común no podría soportar el poder de estas gemas en sus manos.



Tony Stark cree que puede recabar información sobre las gemas utilizando la tecnología B.A.R.F. (la misma de Civil War). Aquí se explica que las fotos filtradas del rodaje no es de un viaje en el tiempo, por eso se explica la aparición de Antman con el brazalete cuántico en este recuerdo y a un Tony con canas y ropa de S.H.I.E.L.D.



Captain Marvel da con el paradero de Thanos y todos se dirigen a por él. En esta batalla logran quitarle cinco gemas, todas excepto la del alma, por lo que Thanos al verse en aprietos se introduce dentro de ella y desaparece junto con ella.



Nébula tiene la idea de ir nuevamente a Vormir para tratar de que aparezca nuevamente la gema. A este viaje solo van Tony Stark y Steve Rogers. Se produce un reencuentro con Red Skull y este le dice lo mismo que a Thanos en 'Los Vengadores 3' , que necesitan un alma a cambio de la gema, Tony y Steve discuten sobre buscar otra opción. Después de un largo y emotivo cambio de palabras entre estos dos, el Capitán América se sacrifica por el equipo tirándose al vacío.



La gema del alma reaparece junto con Thanos , la mitad de la humanidad desaparecida y por supuesto los vengadores y guardianes caídos en 'Los Vengadores 3' . La batalla final inicia, todos y cada uno de los vengadores, Guardianes de la galaxia , Black Panther, Spiderman y CaptainMarvel luchan contra Thanos . Los héroes salen victoriosos de una vez por todas.