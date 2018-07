Viuda Negra: Kimberly Peirce se suma a la lista de candidatas para la dirección

El filme 'Viuda Negra' de Marvel sigue generando titulares en torno a su equipo técnico. Concretamente sobre el nombre de la directora escogida para hacerse cargo del proyecto. Ahora es Kimberly Peirce quien se suma a la lista.

2 de julio de 2018 - Mark Silverman

Kimberly Peirce (Boys Do not Cry) es otro nombre agregado a la lista de directoras de cine para la película 'Viuda Negra'. Un proyecto que sigue generando más titulares que avances vive su producción.



Mientras tanto con el foco puesto en el año 2020 para el estreno de la película 'Viuda Negra', Scarlett Johansson se podría situar como la actriz mejor pagada de Hollywood. Un papel que además la podría ubicar dentro de una nueva trilogía de Marvel. Dentro de una de las adaptaciones más esperadas en lo concerniente a los personajes femeninos de cómic. Al menos tras el gran éxito de 'Wonder Woman' (de DC).



Mientras tanto Scarlett Johansson aparece dentro del metraje de 'Los Vengadores 3', una de las películas de mayor éxito de todos los tiempos. Y ya situada como la más taquillera del año 2018. Tanto dentro de las fronteras de los Estados Unidos como fuera de ellas.



El argumento de 'Viuda Negra' está en el aire. Al menos hasta confirmar el resto de puntos del proyecto principal. Así como el resto de personajes que intervendrán en la trama.