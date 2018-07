Fast and Furious 9: Vanessa Kirby se suma al reparto del spinoff

La película de la saga Fast and Furious protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham sigue cobrando forma. Ahora con la llegada de la actriz Vanessa Kirby a su elenco principal.

3 de julio de 2018 - David Ackerman

Poco más se sabe acerca del elenco de la cinta que llegará antes de 'Fast and Furious 9', pero ya contamos con la que se sitúa como la protagonista femenina: Vanessa Kirby, quien también llegará próximamente hasta nuestros cines dentro de la última entrega de la saga Misión Imposible.



Dwayne Johnson encabeza junto a Jason Statham el primer spinoff de la saga Fast and Furious. Un proyecto de envergadura. Tanto es así que consiguió desplazar en el calendario a 'Fast and Furious 9', cinta que queda relegada por ahora, y en la que incluso podría desaparecer definitivamente el nombre de Vin Diesel, quien fuera junto al fallecido Paul Walker, el principal referente de la franquicia desde sus comienzos, hace más de una década.



El rodaje del primer spinoff de la saga Fast and Furious se sitúa desde el próximo mes de septiembre. Contando con su estreno ya en 2019. Una cinta de envergadura que busca retomar las grandes cifras que se vieron ciertamente mermadas con la octava entrega de la saga de grupo.