Wonder Woman 2: Robin Wright repetirá en la secuela de DC

La actriz Robin Wright regresará a la saga Wonder Woman con motivo de la secuela del filme dirigido por Patty Jenkins.

2 de septiembre de 2018 - Mark Silverman

Tras el sumamente exitoso estreno de la película de acción de cómic Wonder Woman y de la puesta en marcha de su secuela, ahora se confirma el retorno de una de las actrices del reparto principal a la secuela. Se trata de Robin Wright.



La secuela de 'Wonder Woman' lleva en marcha varios meses. Con su rodaje trasladando la acción a los años ochenta del siglo pasado. Un giro sumamente llamativo para la trama principal.



Robin Wright sigue al frente de la serie de televisión 'House of Cards', dentro de la plataforma Netflix.