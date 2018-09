Guardianes de la Galaxia 3: Dave Bautista no sabe si seguirá en la continuación

El actor Dave Bautista, uno de los protagonistas de la saga 'Guardianes de la Galaxia' no tiene nada clara su continuidad en la misma de cara al futuro de la producción. Sobre todo cuando aún no hay ni tan siquiera un director confirmado para el proyecto.

3 de septiembre de 2018 - David Ackerman

Hace unas semanas se desencadenaba una inesperada tormenta dentro de Marvel en sus equipos técnicos y creativos con el despido de James Gunn a causa de su pasado en Twitter. Entonces se destinó al director únicamente como guionista del filme. Ahora uno de los protagonistas, Dave Bautista, Drax en el reparto de la película, confirma que aún no sabe si seguirá adelante dentro de la saga.



A la espera de situar un nuevo director, el estudio está postergando la producción del filme a una fecha aún por determinar. Lo que a todas luces queda como una cancelación. Si bien no se espera que la rentable franquicia quede eliminada por completo, ya se sitúa como un gran problema para el estudio.



Todo a pesar de que un contundente declaración de varios de los protagonistas de la saga Guardianes de la Galaxia busca contar con la vuelta de James Gunn a la dirección del proyecto de Guardianes de la Galaxia 3. Una declaración firmada por la práctica totalidad de los actores de la saga: incluidos Chris Pratt (Estrella-Señor), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (Mapache Rocket), Vin Diesel (Groot), Karen Gillan (Nebulosa), Pom Klementieff (Mantis), Sean Gunn (Kraglin) y Michael Rooker (Yondu). Pratt, en su publicación de Instagram, también agregó que espera que Gunn finalmente sea readmitido, "Aunque no apoyo las bromas inapropiadas de James Gunn de hace años, él es un buen hombre. Personalmente me encantaría verlo reintegrado como director. del Volumen 3. Si le place, lea la siguiente declaración, firmada por todo nuestro elenco ".