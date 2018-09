Guardianes de la Galaxia 3: Glenn Close se suma a las críticas por el despido de James Gunn

La actriz Glenn Close formó parte del reparto principal de la película 'Guardianes de la Galaxia', dirigida por James Gunn. Precisamente el despido del cineasta está motivando una oleada de críticas a Disney y Marvel por la decisión. Una más es la de la propia actriz.

4 de septiembre de 2018 - Mark Silverman

Glenn Close no vio con buenos ojos que el cineasta James Gunn fuera despedido de manera fulminante por su pasado en Twitter. Un pasado que emergió de manera sumamente llamativa aún a pesar de que los mensajes escritos por James Gunn llevaban varios años en la citada red social de micromensajes.



A la espera de situar un nuevo director, el estudio está postergando la producción del filme a una fecha aún por determinar. Lo que a todas luces queda como una cancelación. Si bien no se espera que la rentable franquicia quede eliminada por completo, ya se sitúa como un gran problema para el estudio.



Todo a pesar de que un contundente declaración de varios de los protagonistas de la saga Guardianes de la Galaxia busca contar con la vuelta de James Gunn a la dirección del proyecto de Guardianes de la Galaxia 3. Una declaración firmada por la práctica totalidad de los actores de la saga: incluidos Chris Pratt (Estrella-Señor), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (Mapache Rocket), Vin Diesel (Groot), Karen Gillan (Nebulosa), Pom Klementieff (Mantis), Sean Gunn (Kraglin) y Michael Rooker (Yondu). Pratt, en su publicación de Instagram, también agregó que espera que Gunn finalmente sea readmitido, "Aunque no apoyo las bromas inapropiadas de James Gunn de hace años, él es un buen hombre. Personalmente me encantaría verlo reintegrado como director. del Volumen 3. Si le place, lea la siguiente declaración, firmada por todo nuestro elenco ".