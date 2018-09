The Batman: El guión de Matt Reeves es uno de los mejores en la historia del cómic

Continúa la intensa labor de producción de 'The Batman' antes del inicio del rodaje. Contando además con un sumamente potente guión a cargo de Matt Reeves. El cineasta que está al frente del filme cerró un guión calificado como verdaderamente excepcional por varios de los integrantes de la producción.

5 de septiembre de 2018 - Mark Silverman

Sigue adelante el desarrollo de la película 'The Batman' dirigida por Matt Reeves. Un filme que no contará con la obra de Frank Miller, 'Año Uno', como referente para el desarrollo de la trama principal. Reeves fue claro al respecto hace unos meses: "No estamos haciendo el desarrollo con ningún cómic en particular. Definitivamente no estamos haciendo la historia con Year One (Año Uno).



Mientras tanto desde fuentes del estudio se sitúa el guión de 'The Batman' como uno de los de mayor impacto dentro de las diferentes adaptaciones de cómic. En especial de las de DC.



Desde hace tiempo se habla del desacuerdo de Ben Affleck con el planteamiento de Batman dentro del nuevo universo DC. Pero ahora el punto de interés gira en torno al villano de la producción. El cual además también estaría situado dentro de la trama de 'Escuadrón Suicida 2'. Un giro sumamente interesante que sigue con la conexión entre ambas franquicias desde que arrancara el argumento de 'Escuadrón Suicida', dirigida por David Ayer. Al parecer la película 'The Batman' tendría una línea temporal diferente a lo mostrado anteriormente en las cintas de DC incluyendo 'Batman Vs Superman'. Con lo que se daría un giro al planteamiento de otros universos de cómic. Con lo que también continuaría el engranado de la trama de DC con 'Escuadrón Suicida 2'.