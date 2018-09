The Nun: Potente cartel final antes de su estreno

Llega un nuevo cartel de la película de terror 'The Nun', producción de James Wan, cuyo estreno mundial en cines se presenta como uno de los de mayor impacto de la temporada dentro del género.

5 de septiembre de 2018 - Mark Silverman

Os ofrecemos el cartel final de la película de terror 'The Nun', con el tétrico espectro de la monja sobre el que gira el argumento y del que derivan también varias tramas de la saga 'The Conjuring'. Cuyo estreno promete seguir apuntalando la buena salud de los argumentos creados por James Wan. Tal y como viene sucediendo con sus diferentes sagas. Una verdadera renovación dentro del género de terror tal y como viene demostrando desde el comienzo del mismo.



El cineasta James Wan no teme cambiar radicalmente de género. Tal y como demostró con títulos como 'Fast and Furious 7', situándose como la más taquillera de la franquicia de acción. Además del próximo estreno de 'Aquaman', dentro del universo de cómic de DC, protagonizada por Jason Momoa y Amber Heard.



El argumento de la película de terror y suspense 'The Nun' se presenta así: Cuando una joven monja en una abadía de clausura en Rumanía se suicida, un sacerdote con un pasado poseído y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden. Arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus almas, se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de la misma monja demoníaca que anteriormente ya horrorizó a la audiencia en 'Expediente Warren: El Caso Enfield', donde la abadía se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados.



El realizador James Wan, director de los éxitos que han batido récords 'Expediente Warren: The Conjuring' y 'Expediente Warren: El Caso Enfield', explora otro rincón oscuro de ese universo con 'THE NUN' de New Line Cinema. Encabezado por el galardonado director Corin Hardy ('The Hollow'), este nuevo festival de miedo ha comenzado su producción con localización en Rumanía. Será producida por Wan con su productora Atomic Monster, junto con Peter Safran, que ha producido todas las películas de la franquicia 'The Conjuring'.