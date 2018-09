Capitana Marvel: Primera imagen oficial de Brie Larson como Carol Danvers

Llega la primera imagen de la película 'Capitana Marvel', contando con la actriz Brie Larson en el papel de Carol Danvers, la protagonista del nuevo film que verá la luz en las pantallas de todo el mundo desde el próximo mes de marzo de 2018.

5 de septiembre de 2018 - David Ackerman

Brie Larson es una de las más recientes incorporaciones al universo cinematográfico Marvel. Se trata de un punto y aparte dentro de las adaptaciones de cómic, al menos para la actriz. "Lo que ha sido el más emocionante es en las redes sociales me envían una gran cantidad de imágenes de chicas jóvenes en el traje de Carol Danvers, Capitana Marvel y estoy emocionado de ver más de eso. Ella es un gran símbolo como para las chicas jóvenes, y darse cuenta de lo que es un déficit que tenemos hasta ahora, que no tenemos muchos personajes así. Creo que es genial ver a una chica en un traje de Batman o un traje de Spider-Man, pero estoy muy emocionado de que hay un símbolo para las. Creo que eso es muy importante". Ahora podemos verla en la primera imagen oficial con el arranque de la promoción del filme



Actualmente el futuro del personaje ya no ahondará en sus orígenes. Si bien el filme no arrancará en la época actual junto al resto de argumentos de Marvel, sino que servirá como introducción para sagas de grupo como en 'Los Vengadores 3' de Anthony y Joe Russo.