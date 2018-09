Burt Reynolds fallece a los 82 años de edad

El legendario actor Burt Reynolds falleció a los 82 años de edad. Uno de los rostros más conocidos de Hollywood nos dice adiós cuando se encontraba preparando su próximo trabajo junto a Quentin Tarantino.

6 de septiembre de 2018 - David Ackerman

Burt Reynolds, leyenda de la pantalla grande y pequeña, falleció a la edad de 82 años. Reynolds primero saltó a la fama como estrella de programas de televisión como Gunsmoke y Dan August en los años 60 y 70, y a lo largo de los años 70 se asentó en Hollywood con diversos papeles en películas que van desde Deliverance hasta Smokey and the Bandit. El actor ganó un nuevo protagonismo para una generación completamente nueva con su icónico papel en la película de 1997 de Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, por la que fue nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto.



Reynolds se estaba preparando para grabar un papel en la nueva película de Quentin Tarantino 'Once Upon a Time in Hollywood', pero parece que aún no había completado su trabajo en ese proyecto.



Tiene un papel en la próxima comedia de Stephen Wallis, Defining Moments, que bien podría ser su última actuación en la pantalla.



Burt Reynolds, descanse en paz.