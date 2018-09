Depredador: Se cambia el montaje para eliminar a un actor condenado por abusos sexuales

La película 'Depredador', dirigida por Shane Black, alteró su metraje en el último momento a causa de la noticia de que un actor de su reparto secundario había sido condenado por abusos sexuales. Concretamente el cambio afectó a varias escenas que rodó con la actriz Olivia Munn.

7 de septiembre de 2018 - Mark Silverman

La controversia rodea a 'Depredador' continúa hoy después de que se revelara que Fox se ha visto obligada a eliminar una escena de la película después de constatarse que uno de los actores, amigo de Shane Black, era un delincuente sexual condenado y registrado.



En el estudio no están nada satisfechos con el asunto puesto que al parecer el propio Shane Black conocía el asunto de primera mano y prefirió ocultar los antecedentes penales por abusos sexuales de su amigo Steven Wilder Striegel.



Striegel, viejo amigo de Shane Black, se declaró culpable en el año 2010 tras haber sido acusado de mantener una relación on-line con una niña de 14 años. Olivia Munn se enteró del dato el pasado 15 de agosto e informó directamente al estudio.



Shane Black consiguió contar con su amigo en películas como 'Iron Man 3' y 'The Nice Guys'. Black declaró "Personalmente preferí ayudar a un amigo, puedo entender que otros desaprueben el comportamiento".



Olivia Munn por su parte declaró que considera "sorprendente e inquietante que Shane Black, nuestro director, no haya compartido esta información con el elenco, el equipo o Fox Studios antes, durante o después de la producción", a lo que apuntó "Me alivia saber que cuando Fox recibió la información, el estudio tomó las medidas adecuadas al eliminar la escena con Wilder para el lanzamiento de la película".