The Nun encabeza los estrenos de cine del fin de semana

Llegan los estrenos de cine del 7 de septiembre de 2018. Cargados de interesantes novedades dentro de la cartelera española. Con 'The Nun' (La monja¡) como principal exponente de los mismos.

8 de septiembre de 2018 - David Ackerman

La película de terror 'The Nun' (La Monja), producida por James Wan, encabeza los estrenos de cine del fin de semana del 7 de septiembre de 2018: Cuando una joven monja en una abadía de clausura en Rumanía se suicida, un sacerdote con un pasado poseído y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden. Arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus almas, se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de la misma monja demoníaca que anteriormente ya horrorizó a la audiencia en 'Expediente Warren: El Caso Enfield', donde la abadía se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados.



I love dogs también llega ahora hasta nuestras pantallas: Sigue la vida de varios dueños de perros y a las propias mascotas en la soleada Los Ángeles. Cuando los caminos de estos humanos y sus perros comienzan a entrelazarse, sus vidas comienzan a cambiar en formas que nunca esperaron.



El biopic Un océano entre nosotros también llega ahora hasta nuestros cines durante el fin de semana del 7 de septiembre de 2018: Biopic sobre Donald Crowhurst, veterano de la Real Fuerza Aérea Británica y navegante aficionado, que decidió participar en 1968 en la Golden Globe Race, una competición que consistía en circunnavegar alrededor del mundo sin paradas, para obtener un suculento premio y sanear sus finanzas. Pero las cosas no le fueron bien y optó por engañar a los organizadores del evento sobre cuál era su verdadera posición.