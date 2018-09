La Liga de la Justicia 2: Todas las películas monográficas canceladas salvo las de Batman

De manera algo irónica la saga de películas que se queda como exponente del universo cinematográfico DC son las de Batman. Tal y como viene siendo habitual desde la saga de Christopher Nolan, ahora parece que sus argumentos son los que continuarán en la mesa de creación.

11 de septiembre de 2018 - Mark Silverman

Las películas sobre Batman son las que más enganchan al público y cuentan con un mayor éxito. Al menos desde las últimas décadas. Tras la llegada de 'Wonder Woman' se abrió otro frente interesante. Sin embargo otros filmes como 'Cyborg' no verán la luz a corto plazo. 'Aquaman', salvo novedad, también quedará en una única película que se consolidará con el argumento de 'La Liga de la Justicia 2' (también en el aire).



Mientras tanto el universo Batman cuenta con títulos como 'Escuadrón Suicida', que desencadenó otras sagas como 'Harley Quinn' o la próxima película de Joker protagonizada por Joaquin Phoneix.



Sin olvidar tampoco 'The Batman', una cinta que por ahora tiene a Ben Affleck como protagonista, a la espera de que pueda superar su nuevo bache con el alcohol.



'El Hombre de Acero 2' permanece en el aire a la espera de ver el devenir de 'La Liga de la Justicia 2', y de la reedición de un desastre de argumento de la primera cinta de grupo.