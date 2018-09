Venom: Potente nuevo cartel dentro del universo Spiderman

Llega un nuevo cartel de la película 'Venom'. Contando con el actor Tom Hardy como protagonista del ambicioso filme que arrancará una nueva saga encuadrada en el universo Spiderman.

11 de septiembre de 2018 - David Ackerman

Os presentamos un nuevo cartel de la película 'Venom'. En la cual podemos ver la efigie del personaje principal del ambicioso filme que se estrenará en cines arrancando un nuevo universo cinematográfico paralelo a Spiderman.



Una película que se encuadra en el universo cinematográfico Marvel. Pero sin embargo no forma parte de su línea principal. Con un anunciado "cameo" de Tom Holland en el rol de Peter Parker. Si bien por ahora no se espera poder ver el enfrentamiento entre Spiderman y Venom en la gran pantalla... al menos no a corto plazo.



El estreno en cines de la película 'Venom' está marcado para el 5 de octubre. Es decir, dentro de uno de los años con mayor índice de producciones de cómic de los últimos tiempos.