Capitana Marvel: Nueva imagen con Brie Larson en acción

Tras el potente estreno del primer tráiler de la película 'Capitana Marvel', ahora llegan nuevas imágenes, como la que os ofrecemos con Brie Larson en el papel protagonista. Dentro de un argumento de alto impacto que parece conseguirá engranar con el resto del universo cinematográfico Marvel.

19 de septiembre de 2018 - Mark Silverman

La actriz Brie Larson es una de las más recientes incorporaciones al universo cinematográfico Marvel. Se trata de un punto y aparte dentro de las adaptaciones de cómic, al menos para la actriz. "Lo que ha sido el más emocionante es en las redes sociales me envían una gran cantidad de imágenes de chicas jóvenes en el traje de Carol Danvers, Capitana Marvel y estoy emocionado de ver más de eso. Ahora además podemos verla en una nueva imagen de la producción.



Kevin Feige comentó recientemente "Ella es un gran símbolo como para las chicas jóvenes, y darse cuenta de lo que es un déficit que tenemos hasta ahora, que no tenemos muchos personajes así. Creo que es genial ver a una chica en un traje de Batman o un traje de Spider-Man, pero estoy muy emocionado de que hay un símbolo para las mujeres. Creo que eso es muy importante".



El fuerte tirón de la saga Wonder Woman, con Gal Gadot como protagonista, el filme 'Capitana Marvel' se ubica como el primer exponente de Marvel para dar empuje a los personajes femeninos.



Los siguientes podrían ser 'Viuda Negra', el primero que sonó sobre el papel y que contaría, una vez más, con Scarlett Johansson.