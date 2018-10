Los Vengadores 4: Terrence Howard no volverá a Marvel ni para un cameo

El actor Terrence Howard fue sustituido en el universo cinematográfico Marvel tras interpretar a James Rhodes en 'Iron Man'. Su salida estuvo motivada por discrepancias salariales con los productores. Ahora cuando la saga de grupo está a punto de llegar a su fin, se habla de un posible retorno para al menos un cameo -evidentemente en otro personaje-. Algo que el propio Howard quiso desmentir por completo.

1 de octubre de 2018 - David Ackerman

Terrence Howard se alejó del Universo Cinematográfico Marvel cuando Marvel Studios sugirió reducir su sueldo para Iron Man 2. Lo que derivó en su despido y en la posterior contratación de Don Cheadle.



Debido a que era considerado una estrella más rentable en ese momento, Marvel Studios le pagó a Terrence Howard más por su papel en Iron Man que a la estrella principal Robert Downey Jr. Desafortunadamente, su período como Coronel James Rhodes no duró mucho porque cuando sus demandas no se cumplieron para el seguimiento, se alejó de la franquicia y Don Cheadle más tarde terminó reemplazando al actor. Las vueltas de la vida dejaron a Cheadle con un sueldo notablemente bueno tras varias apariciones en la saga Iron Man así como en Los Vengadores.



Terrence Howard no comprende como a día de hoy se sigue consultando su posible regreso al universo cinematográfico Marvel. Para él, Don Cheadle está haciendo un muy buen trabajo. Howard no aclaró si rechazó de nuevo su vuelta para algún tipo de cameo, ya que además parece que su relación con Robert Downey Jr no es precisamente buena cuando no hizo fuerza conjunta con él para mejorar sus remuneraciones.