Venom: Tom Hardy afirma que lo mejor de la película fue cortado

El actor Tom Hardy protagoniza la película 'Venom', producción basada en el popular personaje de cómic. De inminente estreno en cines, Hardy salta a los titulares afirmando que los mejores 40 minutos de escenas han sido borradas del montaje final.

1 de octubre de 2018 - David Ackerman

Con este titular quedaría más abierta que nunca la posibilidad de ver una versión extendida de la película 'Venom'. Puesto que, según Tom Hardy cerca de 40 minutos de escenas de gran impacto han sido eliminadas de la versión cinematográfica.



Venom llegará a muchos mercados internacionales el miércoles. Para el viernes ver la luz en el grueso de cines de todo el planeta, incluyendo los Estados Unidos.



Durante una entrevista reciente, al actor británico se le preguntó acerca de su momento favorito en la adaptación de Marvel y sorprendentemente respondió: "Cosas que no están en esta película".



A lo que además apuntó: "Hay escenas de 30 a 40 minutos que no están en esta película ... todas ellas. Escenas que eran una verdadera locura. ¿Saben a qué me refiero? Simplemente nunca lo lograron".



