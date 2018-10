Rambo 5: Sylvester Stallone comparte la primera imagen del rodaje

Sylvester Stallone está en marcha con la película 'Rambo 5'. Continuación de la célebre saga de acción que le encumbrara en el género en los años ochenta. Ahora con el posible final de la misma, tal y como él mismo comentó recientemente.

4 de octubre de 2018 - Mark Silverman

El personaje de John Rambo fue uno de los más llamativos en la carrera del actor Sylvester Stallone. Ahora además llegan datos sobre el futuro de la franquicia. 'Rambo 5' (Rambo New Blood). Una cinta que se presentaba como el reinicio de la franquicia, ya es una prioridad en la agenda de trabajo del popular intérprete. Ahora podemos ver la primera imagen de rodaje del filme de acción, con Sylvester Stallone a caballo.



El argumento se trasladará hasta la época actual en la cual su procedencia no sería la Guerra de Vietnam. Tal vez se trasladaría hasta los múltiples conflictos bélicos mantenidos por los Estados Unidos en Irak o Afganistán (aunque ese segundo supuesto quedaría fuera puesto que el propio John Rambo ya estuvo allí dentro de uno de los argumentos de la saga clásica protagonizada por Sylvester Stallone, aunque en aquella ocasión luchando contra los "comunistas" de la URSS y ayudando a los por entonces aliados talibanes).



El proyecto se trataría del de mayor envergadura dentro de la agenda de sus guionistas. Por lo que en un principio el presupuesto de la misma no sería muy elevado y se busca un nombre para abrir una nueva saga de acción.



Acerca de la película 'Rambo 5', lo último que supimos es que se presentaba como el final de la saga y su subtítulo sería 'The Last Blood'., es decir, ese episodio se habría eliminado para el título "The New Blood".