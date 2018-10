Wonder Woman 2: Su estreno se retrasa hasta 2020 por Joker y Birds of Prey

La película 'Wonder Woman 2' se retrasa hasta el 5 de junio de 2020. Es decir, un año de retraso para la producción dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot. A buen seguro para dejar espacio en la línea temporal a cintas como 'Joker' o 'Birds of Prey'.

22 de octubre de 2018 - David Ackerman

La película 'Wonder Woman 2' finalizó el grueso de su rodaje incorporando llamativas novedades. Como por ejemplo el salto temporal hasta el año 1984. Pero además también dio "un salto temporal" pero en su calendario de estrenos. Situándose en el 5 de junio de 2020. Acumulando, de momento, un retraso de un año respecto a las primeras previsiones del estudio.



'Wonder Woman' fue la cinta de mayor éxito del universo cinematográfico DC. Incluso superando en cifras a 'La Ligad de la Justicia'. Sin embargo parece que DC está mirando con mejores ojos a otros proyectos como 'Joker', dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix.



El argumento de la primera película 'Wonder Woman' se presentaba así:



Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.