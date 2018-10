Joker: Ya tiene al nuevo Alfred Pennyworth y al joven Bruce Wayne en el reparto

Continúa el rodaje de la película 'Joker', dentro del universo cinematográfico DC, en su renovación profunda tras el varapalo sufrido por 'La Liga de la Justicia'. Ahora conocemos llamativas incorporaciones al elenco. Como por ejemplo los actores encargados de dar vida a Alfred Pennyworth y un joven Bruce Wayne.

24 de octubre de 2018 - David Ackerman

El rodaje de 'Joker' acaba de incorporar dos nombres al elenco. Se trata de los actores Douglas Hodge y Dante Pereira-Olson. Para dar vida, respectivamente, a Alfred Pennyworth y la versión joven de Bruce Wayne.



Douglas Hodge (The Night Manager; Penny Dreadful), llega al reparto para engrosar el notable elenco encabezado por un Joaquin Phoenix. Continuando con dicha coherencia veremos a Dante Pereira-Olson (You Were Never Really Here; Jessica Jones) para dar vida a un joven Bruce Wayne, continuando así con la línea temporal del argumento dirigido por el cineasta Todd Phillips.



El elenco está encabezado por Joaquin Phoenix como Arthur Fleck/Joker, sin olvidar a Robert De Niro, dentro de un papel aún no revelado. Así como Zazie Beetz como Sophie Dumond. Continuando con Frances Conroy en el papel de Penny Fleck



Brett Cullen interpreta en 'Joker' a Thomas Wayne. Siguiendo con los papeles aún no revelados dentro de la cinta, encontramos a Glenn Fleshler, Marc Maron, Bill Camp, Josh Pais, Shea Whigam y Bryan Cullen.



Su estreno en cines está situado en el próximo 4 de octubre del año 2019.