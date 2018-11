Stan Lee fallece a los 95 años de edad

El legendario autor de cómics Stan Lee falleció a los 95 años de edad. El creador de algunos de los personajes más llamativos del mundo del cómic de las últimas décadas, falleció en el al Cedars-Sinai Medical Center de Hollywood.

12 de noviembre de 2018 - Mark Silverman

Stanley Martin Lieber ha muerto a los 95 años, según ha informado su hija a los medios. Su célebre nombre, Stan Lee, deriva de un seudónimo que adoptó cuando no estaba muy conforme con los primeros trabajos que se le asignaban en las editoriales en las que trabajó. En gran parte porque añoraba ser novelista.



Stan Lee nació el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York. Sus empleos de adolescencia fueron sumamente diversos. A los 19 años ya era redactor jefe, pero los monstruos y el terror no le motivaban; seguía queriendo desarrollar sus ideas en literatura. El 8 de agosto de 1961 llegó a las estanterías de las tiendas de cómics la primera entrega de Los Cuatro Fantásticos y todo cambió para el género, y por supuesto, para el propio Stan Lee.



El cuarteto, creado junto a Jack Kirby, era lo contrario a los superhéroes llamativos que le pidieron: era una familia de astronautas con poderes que no llevaban disfraz. Un planteamiento innovador, ambientando el argumento en la ciudad de Nueva York, todo un referente dentro de sus futuros planteamientos de mayor impacto dentro de los cómics.



La producción de cómics de Stan Lee fue vertiginosa desde ese momento. Cuando surgieron personajes de gran impacto, verdaderos iconos en la actualidad y que generan miles de millones en ingresos de taquilla y merchandising.



Sus últimos años de vida se tiñeron de luto con el fallecimiento de su esposa. Seguidos por una serie de desafortunados encontronazos financieros con algunos de sus más allegados.



Stan Lee, descanse en paz.