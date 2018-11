Los Vengadores 4: El presidente de Marvel publica una emotiva carta en recuerdo de Stan Lee

El director de Marvel Studios Kevin Feige mantuvo una estrecha relación con el legendario creador de cómics Stan Lee, recientemente fallecido. Ahora publicó una emotiva carta en recuerdo de Lee.

26 de noviembre de 2018 - Mark Silverman

Al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha escrito un emotivo tributo a Stan Lee, que ha sido compartido por Entertainment Weekly. En dicho comunicado se pueden leer, entre otras, las siguientes líneas:



Su aportación fue enorme. No vino para establecer y leer los guiones y revisar los montajes. Entró, hizo un cameo que entusiasmó a todos, y dejó que su trabajo hablara por sí mismo. Siempre fue sumamente amable conmigo, incluyendo lo que terminó siendo mi conversación final con él unas dos semanas antes de que muriera. Fui a su casa para verlo. Estábamos hablando de lo que se avecinaba, siempre mirando hacia el futuro.



¿Sabía que su tiempo se estaba acabando? No lo sé. En retrospectiva, estaba un poco más melancólico de lo que lo había visto antes. Él habló sobre el pasado más de lo que lo había escuchado hasta entonces. Así que tal vez en algún nivel, lo sabía. Cuando me senté junto a su silla en nuestra última reunión, lo primero que dijo fue: "Sé que quieres que protagonice la próxima película, pero tengo que atenerme a los cameos. Tendrás que dejar los roles estelares a los otros actores. Lo siento." Siempre bromeaba, pero en realidad no bromeaba, sobre querer más líneas, aunque entendía por qué no podíamos hacerlo. Dios no permita que comience a eclipsar al héroe. Eso era algo que un personaje como Stan Lee podría hacer fácilmente.